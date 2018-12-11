Шесть партий могут преодолеть избирательный барьер на Украине — опрос

Киев, , 15:24 — REGNUM Шесть партий могут преодолеть избирательный барьер на парламентских выборах на Украине по данным соцопроса Киевского международного института социологии, сообщает 11 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, лидером является партия Юлии Тимошенко «Батькивщина», за которую проголосовали бы 13,1% респондентов. Следом идет зарегистрированная комедийным проектом «Квартал 95» партия «Слуга народа», набравшая 7,3%. Еще 6,3% граждан проголосовали бы за новосозданную партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Вадима Рабиновича.

Следом за ними идут «Блок Петра Порошенко», «Гражданская позиция» экс-министра обороны Анатолия Гриценко и Радикальная партия Олега Ляшко.

Опрос проводился с 23 ноября по 3 декабря, были опрошены 2 тыс. жителей.

Напомним, парламентские выборы на Украине пройдут 27 октября 2019 года.