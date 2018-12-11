На Украине союз Гриценко и Чумака назвали «хунтой», рвущейся к власти

Киев, , 15:13 — REGNUM Лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Украины, полковник Анатолий Гриценко увеличит шансы на победу в президентской гонке если объединится с певцом Святославом Вакарчуком и мэром Львова Андреем Садовым. Об этом написал на своей странице в Фейсбук украинский политолог, директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

По его словам, объединение Гриценко с лидером гражданского движения «Хвиля», экс-генерал прокуратуры Виктором Чумаком «ничего не дает» его рейтингам.

«Существенно увеличить его шансы может только объединение с Вакарчуком и Садовым», — считает Фесенко.

При этом политолог отметил организаторские способности Чумака на округе во время проведения избирательной кампании.

«Объединение Гриценко и Чумака — разумный шаг с обеих сторон. В плане оргработы Виктор может усилить Анатолия. В своем округе Чумак показал, что умеет хорошо организовывать избирательную кампанию. Выборы в масштабах всей страны — это, конечно, другая кампания, но все-таки у него есть понимание технологии выборов. В свою очередь Чумак потенциально выигрывает в плане своих парламентских перспектив, если, конечно, рейтинги партии Гриценко не упадут до парламентских выборов», — добавил Фесенко.

В свою очередь политический эксперт Олег Миронов призвал Гриценко усилить команду гражданскими, чтобы не прослыть «военной хунтой».

«Гриценко и Чумак — неплохой тандем. Но у меня высокая планка к претендентам, и я не уверен, что эти два мои ровесника лишились совка в головах. P.S. Кстати, им надо срочно усиливаться кем-то из гражданских. Поскольку один — полковник, министр обороны, второй — генерал от прокуртуры! И уже совсем скоро их недруги будут говорить о военной «хунте», которая рвется к власти», — предупредил Миронов.

Как сообщалось, 10 декабря лидер партии «Гражданская позиция» Гриценко и лидер гражданского движения «Хвиля» Чумак заявили об объединении сил накануне выборов и поддержке Анатолия Гриценко в качестве единого кандидата от объединенной демократической оппозиции на президентских выборах в марте 2019 года. Политики обещают приложить все усилия для борьбы с коррупцией, разрушения олигархических монополий, создания равных и честных условий для предпринимательства. При этом лидер движения «Хвиля» заявил, что возглавит объединенный избирательный штаб.