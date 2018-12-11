Обязанность и труд: Володин открыл выставку к 25-летию Госдумы

Москва, , 15:10 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл фотовыставку по случаю 25-летнего юбилея нижней палаты парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

В ходе открытия выставки спикер Госдумы процитировал Александра Солженицына, которому сегодня исполнилось бы 100 лет.

«В 1994 году он выступал перед депутатами Госдумы первого созыва. Учитывая, что у нас таких депутатов всего пятеро, зачитаю его слова, они очень интересны и как раз характtризуют то время, время становления Госдумы, когда парламенту был всего лишь один год. Его восприятие Госдумы, его видение как нельзя лучше отражено в словах, которые он сказал: «Здесь происходят, время от времени, скандалы, бойкоты, спектакли демонстративных уходов или изнурительные процедурные споры. И это — при вялом темпе законодательной работы и поверхностном характере иных уже принятых законов». Это было сказано почти 25 лет назад», — заявил Володин.

Он отметил, что на протяжении всех 25 лет в нижнюю палату парламента избирались немногие и каждый новый созыв обновляется минимум на 50%. Так, отметил Володин, среди тех, кто прошёл все семь созывов Госдумы, сегодня остались депутатами только пять человек, среди которых лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«В нашей Госдуме есть те, кто и будучи нашими современниками своим присутствием в Госдуме делают все не только для того, чтобы отношение к ней было бы положительным, но и чтобы климат в самой Думе был более работоспособным», — отметил Володин.

Кроме того, спикер Госдумы также процитировал напутствие Солженицына, которое тот также озвучил в ходе выступления в Госдуме в 1994 году.

«Власть — это не добыча в конкуренции партии. Это не награда, это не пища для личного честолюбия. Власть — это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд, и труд». Мы всегда должны помнить об этом», — подчеркнул Володин.