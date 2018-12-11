Запущенный случай: Макрон не работал на упреждение

Москва, , 15:07 — REGNUM Протесты в любой стране основываются на примерно одинаковом перечне претензий к ее властям: высокие налоги, уровень безработицы (что особенно актуально при сложившихся тенденциях оптимизации большинства бизнес-процессов на фоне цифровизации экономики), адекватное соотношение цены и качества медицины и образования, уровень зарплат, пенсий, цены на социально значимые товары. Безусловно, масштаб проблем может быть разным — он зависит от уровня развития экономики страны. Ключевое, что должны делать власти в подобной ситуации, это работа на упреждение. Во Франции этого сделано не было, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Более того, по его мнению, отсутствие конструктивной реакции со стороны властей на предшествующих массовым протестам стадиях, когда их можно было охарактеризовать как локальные (2013 год, регион Бретань — попытка введения налогов на грузовой транспорт; лето текущего года — отказ от индексации пенсий на уровень инфляции, а также повышение социального налога для пенсионеров, чья пенсия превышает 1200 евро в месяц; и, наконец, начальная стадия активных выступлений «желтых жилетов» 17 ноября 2018 года, когда было объявлено о введении дополнительных налогов на дизельное топливо, которое, как известно, предпочитает основная часть европейских автовладельцев), повлекло за собой возникновение той опасной ситуации, развитие которой мы наблюдаем сейчас, заявил корреспонденту доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

«Важно отметить, что локальные волнения в той или иной степени затрагивали практически все социальные слои населения, даже те, чье участие в протестных действиях ранее невозможно было представить — пенсионеров. Результат — в акцию «желтых жилетов» вовлечены практически все социальные группы», — пояснил эксперт.

Если оценивать ситуацию «Франция vs Россия», то в РФ, безусловно, при наличии подобных проблем их разрешение (с различной степенью успешности) осуществляется либо в режиме упреждения, либо, в случае если компромисса не удалось достичь заранее, в оперативном режиме.

«Для России нетипичны такие беспорядки, как во Франции. Во-первых, нет такой социальной напряженности, а если и возникает, акции проходят мирно, споры вокруг пенсионной реформы и повышения НДС — тому прямое доказательство. Во-вторых, государство контролирует цены на социально значимые товары от соли до бензина и включает регулирующие механизмы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря выступил с телеобращением к нации в связи с массовыми акциями протеста, в ходе которого объявил о введении в стране чрезвычайного положения в социальной и экономической сфере.

Читайте также: Макрон объявил экономическое чрезвычайное положение во Франции