Голосование по Brexit в британском парламенте состоится 21 января — СМИ

Лондон, , 15:07 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет голосование по проекту Brexit в парламенте 21 января 2019 года, сообщает 11 декабря Reuters.

Голосование в законодательном органе королевства должно было состоятся сегодня 11 декабря, однако Мэй его отменила, так как понимала, что в этом вопросе не найдет поддержку у парламентариев.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания покинет Европейский союз, однако прежде необходимо определиться с условиями размежевания. Соглашение, выработанное Лондоном и Брюсселем должно быть принято британским парламентом.

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