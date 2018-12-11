Порошенко хочет «громко хлопнуть дверью», но Россия не проиграет

Москва, , 14:53 — REGNUM Разговор о расторжении в одностороннем порядке договора от 1997 года о дружбе между Украиной и Россией шёл давно. И вот 10 декабря воплотился в реальность. Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, в соответствии с которым договор теряет силу с 1 апреля 2019 года. Никакого нарушения буквы самого договора в этом законе нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Василий Свирин.

«Так как документом был предусмотрен выход из договора по истечении его срока (по факту 1 апреля 2019 года заканчивается десятилетний срок действия договора). По окончании договор продлевается — или нет, по желанию любой стороны. Вот сторона Украина и пожелала не продлевать действие документа», — считает эксперт.

Кто выиграет от расторжения договора? — очевидно, что выигравшей стороны не будет. Договор нужен и России и Украине. Другое дело, что какая-то доля правды в украинском решении есть — многие положения договора утратили свое реальное наполнение в силу сложившихся отношений между нашими государствами.

«Но в то же время договор является основой для многих других актов, регламентирующих достаточно чувствительные моменты. Например, государственная граница во всех её аспектах, от демаркации до правил пересечения. Пользование морскими пространствами, рыбными ресурсами, воздушным пространством и многое другое», — пояснил Свирин.

Все эти нормы сейчас придется регулировать по-новому, и как будет строиться и протекать переговорный процесс — это большой вопрос. Но ясно видно, что Россия в этой ситуации не останется в проигрыше, потому как чаще всего негатив от разрыва международных отношений ложится в первую очередь на инициаторов разрыва.

«Для чего же господин Порошенко идёт на такой шаг? Вероятно — набрать дополнительные очки в начавшейся на Украине предвыборной гонке, в которой Пётр Алексеевич явно не лидер. Или, как экс-президент США Барак Обама, «громко хлопнуть дверью» на прощание высылкой российских дипломатов. Скорее всего, что после 1 апреля 2019 года начинать новые переговоры придется уже с новой администрацией.

В то же время, вряд ли новый президент будет более договороспособным, но это уже будет проблемой Украины. А у России всегда будет дополнительный аргумент в праве на защиту собственных интересов, хотя это и так очевидно», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Петр Порошенко заявил о намерениях подписать закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией 10 декабря.

Читайте также: Порошенко намерен разорвать договор о дружбе с Россией 10 декабря