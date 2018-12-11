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Глава МИД Турции: наши граждане заслуживают безвизового режима с ЕС

Политика

Правительство работает над этим вопросом

Анкара, 11 декабря 2018, 14:52 — REGNUM  Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что граждане его страны заслуживают право на безвизовый режим с Европейским союзом, сообщает 11 декабря Anadolu.

«Наши граждане заслуживают безвизового режима для путешествия по Европе. Мы продолжаем работать для устранения этого несправедливого ограничения», — подчеркнул Чавушоглу.

Напомним, Турция давно стремится к тому, чтобы стать полноправным членом Евросоюза, тем не менее ряд проблем, в том числе и политические разногласия с рядом стран ЕС, пока что не позволяют этому осуществиться.

Также в стране набирают силу и иные взгляды на данный вопрос: активная исламизация населения и некоторый пересмотр наследия Мустафы Кемаля Аттатюрка проблематизируют «европейский путь» Турции.

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