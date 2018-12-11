Гройсман: антикоррупционный суд поможет защитить инвесторов на Украине

Киев, , 14:54 — REGNUM Антикоррупционный суд на Украине станет «гарантом защиты инвесторов», заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 11 декабря УНИАН.

По его словам, антикоррупционный суд на Украине появится в 2019 году. Гройсман отметил, что для правительства Украины зашита инвесторов является «приоритетом».

Напомним, ранее заместитель бизнес-омбудсмена Украины Татьяна Короткая заявила, что Украина подписала со многими странами соглашения о защите прав инвесторов, однако эти соглашения не соблюдаются, о чем говорят сами инвесторы. В связи с этим им приходится подавать в международные суды, чтобы добиться справедливости.

Подобная история произошла с компанией «Филип Моррис Украина», которую власти Украины обвинили в неуплате налогов, а потом выяснилось, что компания все налоги уже уплатила.

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