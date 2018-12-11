Вторник, 11 Декабря 2018 года
15:52:57 МСК

Сепаратисты Индонезии отказываются капитулировать — СМИ

Политика

И требуют референдума

Джакарта, 11 декабря 2018, 14:46 — REGNUM  Сепаратисты из индонезийской провинции Папуа отвергли требования правительства о капитуляции, сообщает 11 декабря Reuters.

Вместо этого мятежники, убившие по меньшей мере 16 рабочих, потребовали проведения референдума, на котором должна решиться судьба беднейшей в Индонезии провинции.

Напомним, провинция Папуа вошла в состав государства лишь в 1969 году, поэтому здесь сохраняются сепаратистские тенденции, носители которых помнят, что регион не всегда был частью Индонезии.

Ситуация осложняется трудным социальным положением провинции, а также негативной реакцией на попытку интегрирования региона в страну посредством строительства здесь объектов инфраструктуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия: Instagram запускает функцию автоматического фильтра комментариев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить