Сепаратисты Индонезии отказываются капитулировать — СМИ

Джакарта, , 14:46 — REGNUM Сепаратисты из индонезийской провинции Папуа отвергли требования правительства о капитуляции, сообщает 11 декабря Reuters.

Вместо этого мятежники, убившие по меньшей мере 16 рабочих, потребовали проведения референдума, на котором должна решиться судьба беднейшей в Индонезии провинции.

Напомним, провинция Папуа вошла в состав государства лишь в 1969 году, поэтому здесь сохраняются сепаратистские тенденции, носители которых помнят, что регион не всегда был частью Индонезии.

Ситуация осложняется трудным социальным положением провинции, а также негативной реакцией на попытку интегрирования региона в страну посредством строительства здесь объектов инфраструктуры.

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