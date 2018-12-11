Почему Турция не откажется от контракта на поставку С-400

Анкара, , 14:35 — REGNUM Приближается срок поставки первых ЗРК С-400 Турции. По предварительным данным, это должно произойти уже в июле 2019 года. На фоне данного проекта США сделали Турции свое предложение по оснащению ее системой ПВО и ПРО американского производства. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

Возникает вопрос, возможен ли в данных условиях отказ от российско-турецкого контракта по поставке системы С-400? За комментарием по данному вопросу ИА REGNUM обратилось к эксперту Института информационных войн Владимиру Васильеву.

Владимир Васильев отметил, что, безусловно, риск расторжения контракта по поставке С-400 между Турцией и Россией на фоне действий США всегда присутствует. Однако эксперт оценил его как невысокий.

Далее Владимир Васильев сказал следующее: «Примерно полтора месяца назад в парламенте Турции имела место интересная беседа. Один из депутатов задавал вопросы министру обороны Хулуси Акару. Министр сказал, что ни США, ни Европа, ни Китай не смогли предложить то, что было необходимо Турции.

Подходящие условия были только у российской стороны. От России Турция получит оборудование, обучение, комплектующие, технологии. Турция также будет совместно с Россией производить и модернизировать данные комплексы. Кроме этого, министр сказал, что все эти условия есть в договоре на поставку С-400. Также Хулуси Акар подчеркнул, что «никто на подобные условия не соглашался».

Эксперт добавил, что США не смогут сделать подобное предложение Турции, т.к. они практически никогда не передают технологии.

Однако Владимир Васильев отметил: «В данной ситуации отказ от сделки со стороны Турции произойдет только в случае резкого охлаждения отношений между странами. Ухудшение отношений может быть в результате организации какой-нибудь провокации, а США и их союзники очень поднаторели в этих вопросах. Поэтому надо быть начеку».