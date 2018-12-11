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Хуситы и Саудовская Аравия обменялись военнопленными

Политика

Переговоры о мире продолжаются

Сана, 11 декабря 2018, 14:35 — REGNUM  Повстанцы-хуситы, контролирующие большую часть Йемена, обменялись военнопленными с Саудовской Аравией, осуществляющей интервенцию в стране, сообщает 11 декабря Anadolu.

В общей сложности из-под стражи будут выпущены 15 тыс. человек. Данная договоренность была достигнута на мирных переговорах, проходящих в настоящее время в Швеции.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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