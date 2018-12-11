В Госдуме рассматривают все обращения о деятельности депутатов

Москва, , 14:25 — REGNUM В Госдуму поступают обращения в связи с возможными нарушениями законов депутатами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Если говорить в целом, то обращения поступают, как от общественных организаций, индивидуальные, которые имеют отношения к депутатам, к депутатской деятельности. Они все рассматриваются», — сообщил Володин в эфире телеканала «Россия-24».

При этом Володин подчеркнул, что ситуация, аналогичная лишению депутатской неприкосновенности Вадима Белоусова, единична.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Госдумы проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности депутата фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова. За 25 лет работы Госдумы это 11 по счету случай лишения депутата неприкосновенности. Генпрокуратура обратилась к депутатам Госдумы с представлением о лишении неприкосновенности депутата Белоусова, чтобы возбудить в отношении него уголовное дело. Депутата подозревают во взятке и причастности к уголовному делу экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

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