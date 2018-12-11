13 СМИ Евросоюза объединились против «поддельных новостей»

Брюссель, , 14:25 — REGNUM Информационные агентства Европейского союза объединились против поддельных новостей, сообщает 11 декабря Anadolu.

Конференция по данному вопросу прошла в столице Албании Тиране, журналисты высказали озабоченность тем, что современный уровень развития коммуникации позволяет тиражировать информационные подделки с пугающей скоростью.

По итогам конференции крупные новостные агентства подписали совместную декларацию, в которой договорились консолидировать усилия по борьбе с распространением поддельных новостей.

Напомним, термин «поддельные новости» приобрел широкую популярность после твиттов президента США Дональда Трампа, обличающего работу основных либеральных СМИ в Соединенных Штатах, которые регулярно публикуют недостоверную информацию.

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