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Телеобращение Макрона увидели более 21 млн зрителей — СМИ

Политика

12-минутное обращение главы Франции показали 10 декабря по TF1, France 2 и M6

Париж, 11 декабря 2018, 14:20 — REGNUM  Согласно данным компании Médiamétrie, специализирующейся на измерении аудитории, телеобращение президента Франции Эммануэля Макрона к гражданам страны 10 декабря увидели более 21 миллиона зрителей по TF1, France 2 и M6, сообщает Le Figaro.

Долгожданное 12-минутное обращение главы государства смотрели 9,7 млн человек на TF1, 8,3 млн человек на France 2 и 3,1 млн человек на M6.

Известно также, что предыдущее обращение Эммануэля Макрона 16 октября смотрели всего 13,4 млн телезрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря Эммануэль Макрон обратился к гражданам Франции, объявив о введении чрезвычайного экономического положения в стране.

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