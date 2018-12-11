Турция ведет переговоры с ООН о расследовании смерти Хашогги – Чавушоглу

Анкара, , 14:13 — REGNUM Турция проводит переговоры с ООН о проведении расследования видного оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, заявил 11 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает британское агентство Reuters.

Ранее комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что для установления ответственных за убийства Хашогги необходимо проведения международного расследования.

«Стали звучать призывы провести международное расследование, поэтому мы продолжаем проводить переговоры по этому вопросу с ООН», — отметил дипломат на пресс-конференции в Анкаре.

«Мы ожидаем, что это будет не нужно, и Саудовская Аравия будет сотрудничать для установления виновных», — добавил он.

Напомним, оппозиционный официальному Эр-Рияду Джамаль Хашогги пропал, после того как 2 октября посетил консульство королевство в Стамбуле. Первоначально власти Саудовской Аравии отрицали факт гибели журналиста, но впоследствии были вынуждены признать, что он был убит, а его смертью стояла группа людей, действовавших самостоятельно.