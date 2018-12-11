Во втором туре президентских выборов Порошенко проиграет любому — опрос

Киев, , 14:17 — REGNUM Если на украинских президентских выборах будет второй тур, то действующего президента Украины Петра Порошенко победит любой кандидат по данным соцопроса Киевского международного института социологии, сообщает 11 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, во втором туре у Порошенко нет шансов ни против экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, ни против певца Святослава Вакарчука, ни против комика Владимира Зеленского.

Отмечается, что хоть Тимошенко и является лидером среди кандидатов, во втором туре она может проиграть бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко и комику Зеленскому.

Опрос проводился с 23 ноября по 3 декабря 2018 года.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года, Канада уже заявила, что пошлет большую мониторинговую миссию на эти выборы.