Пять лет неэффективности – в Крыму объяснили отставку главы минстроя

Симферополь, , 14:07 — REGNUM Беспорядок в области управления строительной отраслью и оформления жилья дольщиков — основные причины отставки министра строительства и архитектуры Крыма Сергея Кононова. Об этом 11 декабря журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Та структура управления, которая была отстроена, показала себя неэффективной в ряде направлений. Мы видим ситуацию, связанную с большим количеством дольщиков по заключенным соглашениям в 2014 году собственниками земельных участков, в результате которой почти полторы тысячи людей потеряли возможность легализовать своё жилья в силу отсутствия нормального механизма оформления», — отметил Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов, проработавший в должности с 2014 года, написал заявление об уходе по собственному желанию. Позже стало известно, что планируется объединение его министерства и республиканской службы капитального строительства в единую структуру.

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