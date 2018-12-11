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Правозащитники призвали Лондон к активной роли в «мьянмском кризисе»

Политика

По словам организации «Справедливость для рохинджа», в Мьянме осуществляется геноцид

Лондон, 11 декабря 2018, 14:14 — REGNUM  Правозащитники из организации «Справедливость для рохинджа» заявили о том, что Великобритания может сыграть большую роль в прекращении геноцида рохинджа в Мьянме, сообщает 11 декабря Anadolu.

На мероприятии, где было сделано подобное заявление, присутствовали члены британского парламента из трех партий: Консервативной, Лейбористской и Либерально-демократической.

Несмотря на использование термина геноцид со стороны правозащитной группы, данная трактовка кризиса в Мьянме не разделяется международным сообществом.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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