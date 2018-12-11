Алексеева посмертно удостоена ордена Польши

Варшава, , 14:01 — REGNUM Российская правозащитница Людмила Алексеева награждена крестом Ордена заслуг перед Республикой Польша посмертно. Решение об этом принял польский президент Анджей Дуда, сообщает 11 декабря МИД Польши.

В ведомстве отметили, что глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик примет участие церемонии прощания с правозащитницей в Москве. Польский представитель зачитает письмо от главы правительства Матеуша Моравецкого и объявит о присвоении Алексеевой госудаственной награды. Орден заслуг перед Республикой Польша является высшей наградой, которая присваивается иностранцам или проживающим за рубежом польским гражданам за выдающиеся заслуги в деле укрепления международного сотрудничества и развития взаимоотношений между народами. Как сообщало ИА REGNUM, правозащитница Людмила Алексеева скончалась в Москве 8 декабря в возрасте 91 года. В госдепе США заявили, что она была"одной из величайших правозащитниц в мире».

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