Володин предостерег депутатов от запросов в поддержку «родного» бизнеса

Москва, , 14:01 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает актуальным принятие закона, направленного на борьбу с конфликтом интересов.

«Это может быть связано с направлением депутатских запросов в поддержку бизнеса родственника. Планируется, что те, кто будет в этом замечен, должны отстранятся от должности председателя комитета, заместителя и ряд руководящих должностей в Государственной думе», — заявил Володин в интервью телеканала «Россия-24».

"Поэтому мы идем дальше, мы не останавливаемся. И считаем, что это обосновано, есть запрос общества на то, чтобы власть начинала с себя, и нам нужно следовать этому», — отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении законопроект о санкциях для депутатов и членов Совфеда за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства. Парламентарии должны будут сообщать в профильные комиссии о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

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