Цифровой профиль позволит отозвать согласие на обработку данных — Акимов

Москва, , 13:57 — REGNUM Правительство разрабатывает над системой, которая позволит гражданам контролировать обработку своих персональных данных коммерческими структурами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 декабря заявил заместитель председателя правительства России Максим Акимов на заседании Совета Федерации.

«Это ключевой предмет нашей работы, ключевой вызов. Он имеет два измерения, технологическое и правовое. У нас сейчас не существует да даже правового, а тем более технологического способа отзыва согласия на обработку персональных данных. Мы все его предоставляем в коммерческие структуры несколько раз в день, а потом начинаются звонки с неизвестных номеров на наши телефоны с какими-то услугами», — заявил Акимов.

Именно ради этого и разрабатывается платформа управления разрешениями на использование своих собственных данных гражданами.

«Мы с Банком России сейчас заканчиваем работу над цифровым профилем — это будет про это. Но понятно, что основная угроза таких централизованных систем — это уязвимость. Скажу прямо, нет технологически безупречного ответа на вопрос. Стопроцентной гарантии никто не даст. Но, добившись регистрации 80 млн граждан в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), мы пока проблем с государственной стороны не имеем», — добавил вице-премьер.