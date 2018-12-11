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На Украине могут поднять тарифы на электроэнергию

Политика

Тарифы могут повыситься из-за желания комиссии увеличить стоимость угля

Киев, 11 декабря 2018, 13:59 — REGNUM  Тарифы на электроэнергию на Украине могут снова подняться по решению национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает 11 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, тарифы могут повыситься из-за желания комиссии увеличить стоимость угля, используемого для производства электроэнергии. Цены на уголь планируется поднять на 11,7% плюс еще около 6%, в которые входит транспортировка угля из Роттердама на Украину.

По мнению главы Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Украины Андрея Геруса, повышение тарифов позволит компании ДТЭК заработать в 2019 году дополнительно 6,5 млрд гривен ($230 млн).

Напомним, ранее правительство Украины повысило цены на газ для населения на 23,5% по требованию МВФ.

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Энергетика Украины
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