Географию Закавказья и Средиземноморья искривляет политика

Ариф Асалыоглу, , 14:34 — REGNUM

До того как возглавить в первой половине 2000-х годов МИД Турции, Яшар Якыш занимал должность посла Турецкой Республики в Сирии, Каире, Саудовской Аравии. Завершил он свою карьеру в должности постоянного представителя Турции при ООН в Вене. После выхода на пенсию стал одним из учредителей ныне правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР). Два раза переизбирался депутатом парламента Турции.

: В регионе Восточного Средиземноморья наблюдается движение в энергетической сфере. Были обнаружены новые запасы. Израиль, Египет, Республика Кипр и другие страны намерены активно использовать новые источники энергии. Как Турция относится к происходящему? Как это влияет на события в регионе?

Крупные запасы природного газа и нефти начали добываться в Восточном Средиземноморье начиная с 2009 года. В самом конце 2010 года Тель-Авив объявил о том, что в месторождении Левиафан был обнаружен природный газ. По самым точным прогнозам, запасы составляют 470 миллиардов кубометров. В июне этого года итальянская компания ENI объявила, что в глубоких водах Исключительной экономической зоны (ИЭЗ) в Египте в районе Нур был найден еще один запас объемом 2,5 триллиона кубометров. В 2015 году на участке Зохр в том же районе был обнаружен запас в 850 миллиардов кубометров. Эти два запаса крупнее всех известных месторождений в Восточном Средиземноморье. Благодаря этим скважинам Египет вошел в список 10 стран с крупнейшими запасами природного газа в мире. В настоящее время идет разработка проектов по транспортировке газа из различных стран Восточного Средиземноморья в Европу. Один из этих проектов на прошлой неделе обсуждался в израильских СМИ. Как сообщалось в новостях, в проекте по транспортировке природного газа из израильского месторождения Левиафан в Европу наметились новые шаги.

Так как в Турции и в ее территориальных водах отсутствуют запасы природного газа, большая часть потребностей импортируется из-за границы. Благодаря российскому проекту «Турецкий поток» Турция смогла импортировать больше газа, чем необходимо для удовлетворения всех потребностей, и таким образом стала важным актером, продающим газ в европейские страны. Турция является самым экономичным маршрутом природного газа из Восточного Средиземноморья в Европу. Однако из-за проблем Анкары с каждой из стран в регионе к этому маршруту не испытывают доверия. Иногда политические причины перевешивают причины экономические. В прошлом при поиске маршрута для нефтепровода Баку — Джейхан и железной дороги Баку — Карс Армения являлась самым выгодным путем. Однако Турция и Азербайджан не стали рассматривать Армению по политическим мотивам. Именно поэтому было принято решение о том, что обе линии будут проведены через Тбилиси, несмотря на то, что этот путь оказался длиннее. В особенности после «Турецкого потока» кажется, что потребности Турции в природном газе на ближайшее будущее будут полностью удовлетворены. Но если газ из Восточного Средиземноморья будет поставляться в Европу через Турцию, это увеличит прибыль компаний-производителей и в то же время позволит потребителям покупать газ по более низким ценам.

: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган часто упоминает о том, что Турция намерена провести военную операцию на востоке Евфрата. Таким образом Турция сообщает о том, что она против курдского присутствия в данном регионе. Во что может вылиться подобная предполагаемая военная операция?

Пока не ясно, будет ли эта операция проведена или нет, но если она все-таки состоится, то это может быть как бомбардировка по целям «Отрядов народной самообороны» (YPG) с турецкой стороны, так и воздушная операция или же вход турецких войск на сирийскую территорию. Возможно, обсуждаются все три эти варианта. Турецкие военные власти, вероятно, строят планы по всем трем направлениям. Если такая операция состоится, это будет означать, что турецкая армия, крупнейшая после американской армия НАТО, выступит против антигосударственного объекта «Сирийских демократических сил» (СДС).

Чтобы не создавалось впечатление, что курдские боевики на востоке Евфрата представлены только лишь «Отрядами народной самообороны» (YPG), США сформировали «Сирийские демократические силы», включающие в себя арабов, туркменов, ассирийцев и чеченцев. Официальный представитель коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) американский полковник Джон Дорриан заявил о том, что «Сирийские демократические силы» состоят из военных, членов различных этнических и религиозных групп. Однако костяк и командный состав сформирован из сил «Отрядов народной самообороны».

В регионе, который известен как восточный берег Евфрата, располагаются 12 военных баз США и до двух тысяч военнослужащих. На военных базах, развернутых в этой области, также строится инфраструктура противовоздушной обороны. Скорее всего, это является первым шагом к созданию бесполетной зоны, как это было в Северном Ираке, а затем и зоны автономной. Бесполетная зона будет защищать восточный берег Евфрата от нападений со стороны режима Дамаска и в то же время обезопасит регион от возможных воздушных атак из Турции. Американские официальные лица много раз решительно заявляли о том, что они не поддерживают проведение Турцией военной операции на востоке Евфрата. В таком случае, если Турция и США не смогут достигнуть понимания в отношении данной операции, это приведет к очень сложной ситуации, а именно к столкновению армий двух союзников по НАТО друг с другом в третьей стране.

Трудно предсказать, каким образом отреагирует режим Дамаска на возможную операцию турецких вооруженных сил. Возможно, Дамаск объединится со своими согражданами из «Сирийских демократических сил» и выступит против Турции в ответ на вторжение иностранной армии на свои территории. Потому что Башар Асад не захочет, чтобы эти земли перешли в руки Турции. Если подобное сотрудничество осуществится, Турции придется сражаться не только против поддерживаемых США «Сирийских демократических сил», но и против сирийской армии, которая заручилась поддержкой России. Идеальным решением этого сложного уравнения для Турции является налаживание отношений с Сирией и совместный поиск выхода из сложившегося кризиса. Ведь на самом деле интересы Анкары и Дамаска в отношении сирийских курдов во многом пересекаются.

: Как следует трактовать тот факт, что Соединенные Штаты обещают вознаграждение за содействие в поимке трех лидеров Рабочей партии Курдистана (РПК): Мурата Карайылана, Джемиля Байыка и Дурана Калкана?

В заявлении, сделанном от имени турецкого правительства, это решение было оценено положительно, хоть и названо запоздалым, однако турецкая сторона намекнула на то, что вознаграждение было обещано с целью ввести в заблуждение. Турция направила свои силы на то, чтобы понять, какую выгоду хотят извлечь для себя Соединенные Штаты из этого шага. США и ранее в некоторой степени выступали против РПК под видом включения ее в список террористических организаций, но после этого решения продолжали проявлять к ней интерес различными способами. Сейчас данный шаг — это решение, которое может принести более серьезные результаты.

Всем известно, что самая сильная курдская политическая партия в Сирии «Демократический союз» (Partiya Yekîtiya Demokrat — PYD) является сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана (Partiya Karkerên Kurdistanê — PKK). Наличие этой связи вошло в официальный архив вместе с отчетом разведки, представленным в Конгрессе США.

С одной стороны, очевидна связь между Рабочей партией Курдистана и партией «Демократический союз», а с другой стороны, власти США продолжали говорить о том, что они видят в «Отрядах народной самообороны» надежного союзника, но по-прежнему считают РПК террористической организацией. Причиной этого является дилемма, сложившаяся из-за того, что объявленная в США террористической организацией Рабочая партия Курдистана тесно сотрудничает с сирийским отделением «Демократический союз». Или же Вашингтон приуменьшает значение РПК из-за значимости своего сотрудничества с «Отрядами народной самообороны».

А в феврале этого года в новостях сообщалось о том, что во время заседания НАТО в Брюсселе министр обороны США Джеймс Маттис предложил министру обороны Турции Нуреттину Джаникли отделить «Демократический союз» от РПК и столкнуть их друг с другом. Джаникли в ответ на это назвал предложение «нерациональным, неразумным и неосуществимым». А теперь Соединенные Штаты делают вид, что списали это со счетов, обещая вознаграждение за поимку лидеров РПК. Такая позиция согласуется с предложением Маттиса Джаникли. Турция справедливо сомневается в том, насколько искренни США в своем решении.

Соединенные Штаты тесно сотрудничали с «Отрядами народной самообороны» в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и в ходе этого сотрудничества «Отряды народной самообороны» завоевали доверие американской стороны. Нет смысла спрашивать, почему какая-либо страна доверяет определенной группировке. США считают, что присутствие курдов на северо-востоке Сирии выгодно для их национальных интересов. Этот район представляет собой третью часть всей сирийской территории и содержит большую часть нефтяных и водных ресурсов страны. США рассчитывают на то, что если они смогут создать сильное курдское присутствие в этом регионе, то таким образом займут выгодную позицию в процессе демократизации Сирии. Одним из столпов этого проекта является безопасность Израиля. Курдское присутствие на севере Сирии, так или иначе, пойдет на пользу Израилю и стоящим за его спиной неоконсерваторам в американском правительстве.

Без содействия Соединенных Штатов не удалось бы арестовать Абдуллу Оджалана в Кении и доставить в Турцию. А после этого турецкие органы безопасности и представители разведки посетили Оджалана в тюрьме на острове Имралы, и лидер РПК при помощи турецкого правительства стал человеком, который помогает в поиске решения курдского вопроса. Так может быть США планируют поймать Карайылана, Байыка и Калкана, а затем передать их в руки властей Турции, чтобы сделать частью курдских переговоров?