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Володин предостерег от ухода качества соцуслуг в платный сегмент

Политика

Речь идет, в частности, об образовании и здравоохранении

Москва, 11 декабря 2018, 13:53 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег от того, чтобы качество социальных услуг уходило в платный сегмент.

«Незыблемыми должны оставаться права на бесплатную медицину — качественную, доступную, на бесплатное образование — качественное, доступное. И это вопросы, в том числе, контроля со стороны парламента», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия-24».

Депутатам всегда следует об этом помнить.

«Не должно быть такого, что качество уходило в платный сегмент. Нам поднимать качество именно в структурах, которые обеспечивают это за счет средств государства. К этом мы должны стремиться», — подчеркнул он.

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