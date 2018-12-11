Володин предостерег от ухода качества соцуслуг в платный сегмент

Москва, , 13:53 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег от того, чтобы качество социальных услуг уходило в платный сегмент.

«Незыблемыми должны оставаться права на бесплатную медицину — качественную, доступную, на бесплатное образование — качественное, доступное. И это вопросы, в том числе, контроля со стороны парламента», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия-24».

Депутатам всегда следует об этом помнить.

«Не должно быть такого, что качество уходило в платный сегмент. Нам поднимать качество именно в структурах, которые обеспечивают это за счет средств государства. К этом мы должны стремиться», — подчеркнул он.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин отметил рост ответственности государства перед гражданами