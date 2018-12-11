Володин не ждет хора заявлений в связи с провокацией в Керченском проливе

Москва, , 13:51 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин не ожидает хора заявлений в связи с принятием нижней палаты парламента обращения к парламентам мира в связи с провокацией Украины в Керченском проливе.

«Здесь может быть не будет хора заявлений, но недавно увидел в обзорах публичную позицию — заявление председателя парламента Словакии, который высказался по отношению к Порошенко, что он ему не верит», — заявил Володин в ходе интервью телеканалу «Россия-24».

Он ответил важность диалога в донесении позиции на международном уровне.

«Крайне важно, все-таки, чтобы был обмен информацией, чтобы был диалог», — отметил парламентарий.

Володин указал на то, что при разъяснении позиции по ситуации на Украине восприятие происходящего там меняется.

«И, когда мы сейчас начинаем об этом говорить, понимание приходит. Но никто не хочет брать ответственность за то, что случилось», — заявил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла обращение, где осудила провокацию Украины в Керченском проливе и призывает парламенты стран мира осудить деструктивные действия властей Киева. Обращение адресовалось к парламентам европейских государств, парламентам государств «Группы двадцати», Межпарламентской Ассамблее государств — участников СНГ, ПА ОДКБ, Европейскому парламенту, ПА ОБСЕ, Парламентской Ассамблее Черноморского экономического сотрудничества, ПАСЕ и Парламентской ассамблее Средиземноморья.

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