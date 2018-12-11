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Вован и Лексус «дотянулись» до губернатора Калифорнии

Политика

Джеральд Браун-младший пообщался с «Гройсманом» и «Чалым» по пожарам в Калифорнии, по «вмешательству» РФ в американские выборы и другим вопросам

Москва, 11 декабря 2018, 13:49 — REGNUM  Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) дозвонились до губернатора Калифорнии Эдмунда Джеральда Брауна-младшего и обстоятельно побеседовали, представившись украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом и послом Украины в Соединенных Штатах Валерием Чалым. Об этом говорится в сообщении Кузнецова в Facebook.

По словам разыгравшего губернатора Калифорнии пранкера, Джеральд Браун-младший пообщался с «Гройсманом» и «Чалым» по темам пожаров в Калифорнии, «вмешательства» России в американские выборы президента. Также «высокие стороны» обсудили проблемы Голливуда, сексуальных меньшинств и другие вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что российские спецслужбы при помощи телефонных хулиганов вредят имиджу Украины в США.

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Российско-американские отношения
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