Вторник, 11 Декабря 2018 года
14:26:40 МСК

СМИ: в Турции идентифицировали 92 тыс. человек, связанных с ФЕТО

Политика

Благодаря расшифровки приложения ByLock

Анкара, 11 декабря 2018, 13:53 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции идентифицировали 92 тыс. человек, принадлежащих к организации ФЕТО, сообщает 11 декабря Anadolu.

Указанные граждане использовали мобильное приложение ByLock, разработанное для шифрования сообщений указанной организации.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен, проживающий в США, отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции арестовали 41 бывшего сотрудника ВВС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Попытка военного переворота в Турции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить