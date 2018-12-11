СМИ: в Турции идентифицировали 92 тыс. человек, связанных с ФЕТО

Анкара, , 13:53 — REGNUM Правоохранительные органы Турции идентифицировали 92 тыс. человек, принадлежащих к организации ФЕТО, сообщает 11 декабря Anadolu.

Указанные граждане использовали мобильное приложение ByLock, разработанное для шифрования сообщений указанной организации.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен, проживающий в США, отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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