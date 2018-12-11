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Володин объяснил решение не платить взнос в СЕ

Политика

Ущемлены права национальных делегаций

Москва, 11 декабря 2018, 13:48 — REGNUM  Россия вернется в ПАСЕ и заплатит взносы в СЕ после внесения поправок в регламент, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Парламентская Ассамблея, лишив слова делегацию парламента России, лишила слова граждан нашей страны, поэтому мы приняли решение не платить взнос, а это — десятки миллионов долларов», — отметил спикер Госдумы в эфире телеканала «Россия-24».

Он напомнил, что Россия входит в тройку стран — самых крупных плательщиков в бюджет ПАСЕ.

«Мы не устаём говорить: коллеги, приведите в соответствие регламент Парламентской Ассамблеи Совета Европы, уберите дискриминационную норму, лишающую права национальные делегации, а значит права голоса — страны. Это противоречит всей логике парламентаризма, его основам, если хотите. Дайте возможность свою позицию заявлять», — указал Володин.

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Государственная дума РФ VII созыва
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