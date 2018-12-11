Дмитрий Медведев проведёт на Ямале совещание по развитию Арктики

Салехард, , 13:48 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев 11 декабря посетит Ямал. Он проведёт совещание по вопросам развития Арктики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства страны.

Среди вопросов, которые предстоит рассмотреть — планы по реализации в Арктической зоне инвестиционных проектов, которые обеспечивают развитие Северного морского пути.

Также Дмитрий Медведев примет участие в выводе завода «Ямал СПГ» на полную мощность и встретится с губернатором региона Дмитрием Артюховым.