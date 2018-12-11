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Дмитрий Медведев проведёт на Ямале совещание по развитию Арктики

Политика

И примет участие в церемонии вывода завода «Ямал СПГ» на полную мощность

Салехард, 11 декабря 2018, 13:48 — REGNUM  Председатель правительства России Дмитрий Медведев 11 декабря посетит Ямал. Он проведёт совещание по вопросам развития Арктики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства страны.

Среди вопросов, которые предстоит рассмотреть — планы по реализации в Арктической зоне инвестиционных проектов, которые обеспечивают развитие Северного морского пути.

Также Дмитрий Медведев примет участие в выводе завода «Ямал СПГ» на полную мощность и встретится с губернатором региона Дмитрием Артюховым.

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Развитие российской Арктики
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