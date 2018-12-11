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Депутат Рады: Порошенко может через подставных лиц купить «Центрэнерго»

Политика

«Центрэнерго» — ведущий производитель электроэнергии на Украине

Депутат Рады: Порошенко может через подставных лиц купить «Центрэнерго»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 11 декабря 2018, 13:50 — REGNUM  Последнюю государственную компанию на Украине по производству электроэнергии «Центрэнерго» намерен купить президент Украины Петр Порошенко через подставных лиц, заявил депутат Верховной рады Сергей Лещенко, сообщает 11 декабря УНИАН.

По его словам, в аукционе на покупку предприятия участвует всего две компании, ни одного крупного международного инвестора. Один из участников аукциона — компания Виталия Кропачева, который, по мнению Лещенко, является «маской действующей власти».

Депутат добавил, что аукцион состоится 13 декабря.

Напомним, ранее эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что инвесторы не хотят покупать «Центрэнерго» из-за подозрительных махинаций в украинском энергетическом секторе.

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Энергетика Украины
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