Президент Грузии маскируется под «не-руку Кремля»: а чем рискует страна?

Тбилиси, , 07:48 — REGNUM Неожиданно резкая позиция в отношении Москвы, занятая победившей на выборах президента Грузии Саломе Зурабишвили, вызывает множество вопросов. Почему в ближайшее время не стоит ожидать возобновления конструктивного диалога между Москвой и Тбилиси на высшем уровне, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Интервью ВВС, которое дала Зурабишвили, прозвучало как отказ от переговоров с Россией и обвинение Москвы в «оккупациях» — мало того, Зурабишвили развернула тревожную картину того, как «линия оккупация продвигается вглубь Грузии». Позиция, изложенная новый грузинским президентом, включает в себя возможность переговоров с Россией только после шагов в этом направлении со стороны Запада в целом.

Похоже на отказ от суверенитета во внешней политике, не правда ли? Но причина может быть и более прозаической: для Зурабишвили сейчас крайне важно становится отбиться от обвинений оппозиции в том, что она является «рукой Москвы».

Читайте статью Антироссийские слова, слова, слова — в Грузии и другие публикации Авигдора Эскина.