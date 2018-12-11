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Протестующие заставили Макрона выполнять его же обещания — эксперт

Политика

Эммануэль Макрон заявил о чрезвычайном социально-экономическом положении во Франции и сделал ряд обещаний

Протестующие заставили Макрона выполнять его же обещания — эксперт
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 11 декабря 2018, 13:45 — REGNUM  Протестующие вынудили президента Франции сделать шаг им навстречу и анонсировать выполнение его собственных предвыборных обещаний, но пока неясно, будет ли этого достаточно в нынешней ситуации, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 11 декабря, политолог Валентин Бианки, комментируя обращение Эммануэля Макрона к народу Франции.

Как сообщалось ранее, Макрон заявил о чрезвычайном социально-экономическом положении в стране и о своем намерении построить «трудовую Францию». В числе прочего президент Франции пообещал поднять минимальную зарплату на 100 евро и встретиться с «богатыми гражданами» и представителями крупных компаний, чтобы обсудить увеличение их вклада в благосостояние республики.

«Действия Макрона — очевидный шаг навстречу протестующим. Часть того, что он предложил, вполне соответствует логике его предвыборной кампании: к примеру, тезис о переговорах с богатыми гражданами. Конечно, теперь слова звучат не так смело, как во время кампании. Но можно сказать, что они заставили его выполнять его собственные обещания.

Неясно, насколько теперь, в нынешней ситуации, таких шагов навстречу с его стороны будет достаточно. Все будет зависеть, с одной стороны, от того, насколько организован протест, с другой — от мнения большинства протестующих. Возможно, большую их часть устроят такие уступки со стороны правительства», — отметил Валентин Бианки.

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Протесты во Франции
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