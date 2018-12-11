Москва, , 13:44 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил рост ответственности государства перед гражданами. При этом парламентарии должны делать все для того, чтобы ответственность государства перед гражданами всегда сохранялась, считает он.

«За эти 25 лет государство стало более ответственным перед своими гражданами и это ни у кого не вызывает сомнений», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия-24».

Насколько социальным является государство — вопрос, который беспокоит парламентариев и сегодня.

«Мы его обсуждаем, как только возникают вопросы в сфере здравоохранения, образования, как только возникают вопросы пенсионного обеспечения. Совершенно очевидно, что эта тема будет существовать и далее. Но мы должны делать все для того, чтобы ответственность государства перед гражданами всегда сохранялась. Сохранялась по отношению к нашим пенсионерам, сохранялась по отношению к тем, кто в силу различных причине может самостоятельно себя реализовать в силу различных причин, перед людьми с ограниченными возможностями. И при этом государство создавало условия для тех, кто может себя реализовать — в бизнесе, в различных сферах экономики, создавая условия», — заявил Володин.

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