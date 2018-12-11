За 25 лет Госдума приняла около 8 тыс. законов

Москва, , 13:43 — REGNUM Госдума за 25 лет приняла порядка 7 тысяч 878 законов, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Государственная дума, Совет Федерации формировали все законодательство, по которому мы сейчас живем, а это порядка 7 тысяч 878 законов, которые были приняты за 25 лет. Представляете, это все было сделано с нуля», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия-24».

Новое законодательство существенно отличалось от существовавшего ранее, необходимо было принять законы, связанные с социальной политикой государства, отметил Володин. Были приняты и законы, которые регулируют вопросы избирательного права, перечислил он.