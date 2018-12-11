Правительство рассмотрит введение квот на российское телеком-оборудование

Москва, , 13:36 — REGNUM Правительство рассмотрит предложение по законодательным преференциям и, в частности, введению квоты до 50% на закупку российского оборудования из списка телекоммуникационного оборудования российского происхождения Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 декабря заявил заместитель председателя правительства России Максим Акимов на заседании Совета Федерации.

«При переходе к сетям связи следующего поколения — а это сотни миллиардов рублей инвестиций телекомунникационных компаний, наша задача в значительной мере высадить с нашего рынка китайских и американских партнеров. У нас для этого всё есть. Но парадоксальная ситуация: у нас высокие пошлины на ввозные компоненты оборудования, которые пока необходимы нашим производителям, а на готовые устройства пошлины обнулены», — заявил Акимов.

Эти меры и мер налогового стимулирования будут обсуждены в конце декабря 2018 года.

«На конкурентной основе — чтобы ни у кого не было отдельного соблазна, — сделать так, чтобы новая эпоха в связи основывалась на российском производстве. В целом в базе при некоторых нюансах мы все предложения поддерживаем и надеемся, что они будут вместе с нашими коллегами по ОПК, Минпромторга и Минфина будут поддержаны. Мы готовим такой большой пакет представить. Это одна из ключевых задач», — пояснил он.