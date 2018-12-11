Литовские консерваторы обиделись на обвинения «в работе на Кремль»

Вильнюс, , 13:34 — REGNUM Литовские оппозиционные консерваторы сегодня, 11 декабря, собрали подписи некоторых членов парламентского комитета по нацбезопасности и обороне под обращением к главе комитета о вызове в Сейм руководителей двух главных спецслужб Литвы — департамента государственной безопасности и второго оперативного управления при минобороны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поводом стало публичное обвинения премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса в адрес оппозиционной партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы, которая, по словам премьера, работает «в интересах Кремля», стараясь дестабилизировать ситуацию в Литве.

«Пройдены все границы. Это урон престижу страны. Пиар-акция в стиле Лукашенко», — на своей страничке в социальной сети Facebook возмущается консерватор, экс-министр обороны Раса Юкнявичене.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Литве внутриполитическая ситуация обострилась после начала забастовки части учителей. По всей Литве бастует только 2,5% учителей, однако одна из групп заняла помещения министерства образования и уже больше недели живёт в нём, отказываясь уходить. 9 декабря в Вильнюсе состоялся многотысячный митинг в поддержку учителей, а консерваторы потребовали отложить принятие бюджета на 2019 год, пока учителям не будет гарантировано повышение зарплаты. Всё это Сквернялис и назвал частью плана по свержению правительства, за которым «стоит Кремль».

Отметим, что именно консерваторы традиционно любых своих политических оппонентов, в том числе и ныне правящих крестьян-зелёных, обвиняли в «служении России».