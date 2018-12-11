Госдеп и Меркель «и впредь хотят оказывать помощь Армении»

Ереван, , 13:34 — REGNUM США поздравили народ Армении с проведением парламентских выборов 9 декабря, сообщает «Голос Америки».

«Мы приветствуем оценку Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), что парламентские выборы в Армении были конкурентными и что кандидаты могли свободно вести избирательную кампанию», — заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Роберт Палладино.

«США согласны с предварительными выводами ОБСЕ о том, что избирательный процесс пользовался широким общественным доверием и проходил с соблюдением основных свобод, — отметил Палладино. — Мы призываем власти изучить рекомендации ОБСЕ и Венецианской комиссии в отношении будущих выборов».

США пытались содействовать развитию демократических процессов и институтов в Армении и будут делать это в дальнейшем, отметил заместитель представителя Госдепартамента.

«Мы надеемся на сотрудничество с новым парламентом и правительством Армении для углубления нашего двустороннего партнерства и сотрудничества в целях укрепления принципа верховенства закона и демократических институтов, борьбы с коррупцией, содействия торговле и инвестициям, а также обеспечения безопасности в регионе и мире», — отметил Палладино.

Канцлер Германии Ангела Меркель такженаправила поздравления и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну с победой на внеочередных парламентских выборах. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на официальный сайт канцлера Германии, в поздравлении говорится: «Уважаемый г-н премьер-министр, Горячо поздравляю вас с победой на выборах. Германия с большим интересом следила за мирной сменой власти, произошедшей в этом году в Армении. Мы желаем и впредь оказывать помощь Армении в проведении реформ и подтвердить договоренности, достигнутые в ходе моего визита в Ереван об углублении нашего сотрудничества. В контексте вышесказанного рада буду увидеться с вами в будущем».