Демурин: Американское давление по «Северному потоку-2» — это пар в свисток

Вашингтон, , 13:31 — REGNUM Усиление давление администрации США в отношении «Северного потока-2» было прогнозируемым, но весь этот пар уходит в свисток, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 11 декабря, комментируя новые заявления представителей американской администрации о необходимости остановить строительство газопровода.

Как сообщалось ранее, в Вашингтоне в ходе брифинга по энергетической безопасности представитель Госдепа Фрэнсис Феннон заявил, что «Северный поток-2» и «Турецкий поток» увеличат зависимость европейских стран и являются не коммерческими проектами, а политическими инструментами. Ранее госсекретарь США Майк Помпео пообещал «работать с Украиной» для остановки «Северного потока-2».

В том, что американцы усиливают давление по «Северному потоку — 2», нет никакой неожиданности. О сложном сочетании в этой их деятельности политических и коммерческих соображений говорилось многократно. Давление будет только наращиваться, тем более что тема отношения Вашингтона к «Северному потоку — 2» наверняка присутствует в повестке дня потенциальных переговоров российского и американского президентов.

Устоят ли против этого давления сторонники сотрудничества с Россией по газу в Берлине, это вопрос. Но думаю, что устоят. Ангела Меркель остаётся на посту канцлера, а партийные тылы в ХДС в пользу продолжения проекта ей обеспечены: не начнёт же Аннегрет Крамп-Карренбауэр свою деятельность на посту партийного лидера с такого очевидного прогиба перед американцами? Тем более что одну из принципиальных основ политики Меркель она уже собирается менять: подход к миграционной политике.

Кроме того, решение остановить проект не просто продемонстрировало бы непоследовательность Берлина, но серьёзно подорвало бы доверие к Германии как торгово-экономическому партнёру, причём не только в глазах России; оно подрубило бы основы дальнейшего российско-германского сотрудничества. По сравнению с этим необходимость удовлетворять требования о возмещении убытков — мелочь, но и её со счетов сбрасывать не стоит.

Если же говорить об «отсечении Украины от Европы», то политически, не будь спровоцированного американцами обострения 2014 года, Украина была бы сегодня гораздо ближе к осуществлению своих евроинтеграционных планов.

Если же перейти к газотранспортной конкретике, то отказом от «Северного потока — 2» уже имеющийся газопровод по дну Балтийского моря, а также другие маршруты транспортировки российского газа в Европу, в том числе новые, все равно не перекроешь. Право, для всех, в том числе американцев, было бы лучше, если бы была проведена в жизнь имеющаяся договорённость о том, что западные компании осуществляют модернизацию украинских трубопроводов, Киев обязуется никогда не перекрывать газовый поток по политическим соображениям, а Россия гарантирует разумные объёмы поставок газа через Украину.

Одним словом, в интересах самих же США весь свой пыл по «Северному потоку — 2» оставить при себе: всё равно этот пар лишь в свисток выйдет. Правда, в современной международной политике «свистеть» принято, — отметил Михаил Демурин.