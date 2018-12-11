Премьер-министр Литвы настаивает – консерваторы действуют по указке Кремля

Вильнюс, , 13:27 — REGNUM

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 11 декабря, в Сейме Литвы подтвердил, что попросил Департамент государственной безопасности Литвы выяснить связи партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы) с властями России, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сам премьер утверждает, что располагает фактами, которые якобы подтверждают, что литовские консерваторы готовят госпереворот и реализуют план по дестабилизации обстановки в Литве. Конечный заказчик этого плана — Россия. Сквернялис сегодня повторил, что от своих слов не отказывается.

Содержание своего запроса в спецслужбу премьер сегодня не раскрыл.

«Это секретный документ», — отрезал он во время брифинга в парламенте. «Я держу своё слово и от него не отказываюсь», — сказал Сквернялис.

В Литве внутриполитическая ситуация обострилась после начала забастовки части учителей. По всей Литве бастует только 2,5% учителей, однако одна из групп заняла помещения министерства образования и уже больше недели живёт в нём, отказываясь уходить. 9 декабря в Вильнюсе состоялся многотысячный митинг в поддержку учителей, а консерваторы потребовали отложить принятие бюджета на 2019 год, пока учителям не будет гарантировано повышение зарплаты. Всё это Сквернялис и назвал частью плана по свержению правительства, за которым «стоит Кремль».

Примечательно, что именно консерваторы ранее любых своих политических оппонентов, в том числе и ныне правящих крестьян-зелёных, обвиняли в «служении России».