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На Украине с 2021 года запустят дуальное образование

Политика

Это образование, когда студенты проходят практику непосредственно на предприятиях

Киев, 11 декабря 2018, 13:14 — REGNUM  Чтобы решить проблему трудовой миграции граждан Украины, в стране нужна реформа образования, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 11 декабря «112 Украина».

По его словам, трудовая миграция требует не ограничений, а победы в конкурентной борьбе. Так, Украина должна подготавливать новые кадры, отметил Гройсман.

Он добавил, что правительство намерено внедрить с 2021 года систему дуального образования в профессионально-техническом направлении.

Отмечается, что дуальное образование на Украине — это когда студенты изучают теорию в учебном заведении, а практику — на рабочем месте.

Напомним, на Украине существует огромная проблема с трудовой миграцией, так как множество граждан уезжают на заработки в Польшу, Россию и другие страны.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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