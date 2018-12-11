Израильские радикалы призвали убить Махмуда Аббаса

Тель-Авив, Израиль, , 13:10 — REGNUM Радикальные еврейские группировки призвали к убийство президента Палестины Махмуда Аббаса, сообщает 11 декабря Anadolu.

Активисты провели манифестацию недалеко от города Наблус, развернув транспаранты, на которых Махмуд Аббас обвиняется в поддержке терроризма, также были надписи призывающие к его убийству.

Напомним, радикальные группировки в Израиле регулярно совершают специфические акции, подобные вышеуказанной. В частности, несколько раз они нападали на палестинские поселения, избивая местных жителей, нанося ущерб частной собственности.

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