Путин возложил цветы к гробу Людмилы Алексеевой

Москва, , 13:02 — REGNUM На церемонию прощания с известной правозащитницей Людмилой Алексеевой в Центральный дом журналиста прибыл президент РФ Владимир Путин. Глава Московской Хельсинской группы скончалась 8 декабря на 92-м году жизни.

Глава российского государства возложил цветы к гробу Алексеевой, а затем выразил свои соболезнования ее близким и коллегам. На траурном мероприятии присутствуют спикер Госдумы Вячеслав Володин, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, посол США в России Джон Хантсман и другие лица.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что госдеп США признал участницу правозащитного движения в СССР и постсоветской России «одной из величайших правозащитниц в мире».

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