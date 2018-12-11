Вашингтон, , 12:58 — REGNUM Американское издание The National Interest опубликовало статью, в которой утверждает, что санкции США против Ирана создают стратегические возможности для Москвы.

По мнению издания, Россия может получить выгоду от новых санкций против Ирана по двум позициям. Первое, у России есть интерес заменить на мировом рынке иранскую нефть, которая будет заблокирована санкциями. И здесь, по мнению журнала, присутствует не только экономическая составляющая.

У Ирана закупают нефть Турция, Франция, Италия, Китай, в какой-то степени Южная Корея. Теперь у них будет возможность приобрести большее количество российской нефти. А сотрудничество в этой сфере развивает взаимодействие страны и по другим вопросам.

Второе, Москва может оказать помощь Тегерану и снизить негативные последствия американских санкций. Взамен иранской нефти Россия будет поставлять необходимую Ирану продукцию, при этом в основном собственного производства. За счет общего повышения объемов Москва направит на экспорт дополнительное количество своей нефти.

Эксперты издания считают, что данный механизм имеет значение не только для Ирана, а должен рассматриваться гораздо шире, в мировом масштабе. Это дает альтернативу тем странам, у которых конфликт с США. Получается, что есть такая страна Россия, которая может оказать им помощь в данной ситуации.