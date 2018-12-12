Среда, 12 Декабря 2018 года
07:44:57 МСК

«Злые силы» захватили сердца: украинские греко-католики о «агрессии России»

Политика

Из обзора католической прессы

«Злые силы» захватили сердца: украинские греко-католики о «агрессии России»
Иван Шилов © ИА REGNUM

Киев, 12 декабря 2018, 06:35 — REGNUM  Защищаться от «российской агрессии» — «право и священный долг» украинцев, говорится в послании епископата Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) под руководством архиепископа Святослава Шевчука. Как обсуждается украинскими греко-католиками военное положение Украины, пишет в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

«В преддверии рождественского времени на нашей Родине нам выпало еще одно тяжелое испытание — открытое проявление агрессии со стороны Российской Федерации, которая развернула крупные военные силы на границах нашей страны на суше и море, напав на наши корабли, ранив и захватив десятки военных моряков», — говорит епископат УГКЦ, уточняя, что причина агрессии — «злые силы», которые пустили корни в сердца «преступников и захватчиков».

Со своей стороны епископы просят украинцев принять накладываемые военным положением ограничения без паники, тревоги и отчаяния.

О чем еще пишет сейчас мировая католическая пресса, читайте в статье: В Константинопольский патриархат явился «Каменный гость» и другие статьи Станислава Стремидловского по церковно-политическим вопросам.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить