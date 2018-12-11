В Кремле не знали о «миллионном» иске Золотова к Навальному

Москва, , 12:50 — REGNUM В Кремле не знали о «миллионном» иске главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному. Об этом 11 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, ему сложно комментировать вопрос об указанном иске. Песков полагает, что на данный вопрос скорее могут ответить в Росгвардии.

Напомним, ранее стало известно, что Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против Навального в Люблинский суд Москвы. В случае судебного решения в пользу Золотова 1 млн рублей будет передан одному из детских домов, подчеркнул представляющий интересы главы ведомства адвокат Шота Горгадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее блогер Алексей Навальный в своем видеоролике обвинил Росгвардию в закупках продовольствия для своих нужд по завышенным ценам. Глава Росгвардии Виктор Золотов ответил также в формате видео, вызвав Навального на поединок.

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