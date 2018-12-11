Жуков: Конституция и Госдума доказали свою жизнеспособность

Москва, , 12:50 — REGNUM Конституция РФ за 25 лет доказала свою жизнеспособность, несмотря на всю критику документа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря, об этом в ходе пленарного заседания заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

«25 лет назад была принята Конституция, которая закрепила безусловную ценность, приоритет прав и свобод граждан. Я думаю, что она является прочной основой для нашего демократического государства», — заявил Жуков.

По его словам, в адрес текста Конституции звучало немало критики в течение 25 лет, однако именно благодаря этому документу существует современная РФ.

«За эти 25 лет Конституция, мне кажется, безусловно, доказала свою жизнеспособность, иначе бы мы развалились ещё в 90-е годы, и просто не было бы такой страны, как Россия в сегодняшнем виде. Как бы её ни критиковали, да, наверное, можно было сделать по-другому, наверное, можно было прийти к парламентской республике, но я не уверен, что мы бы сегодня в этом зале с вами вот так свободно разговаривали бы на эти темы, если бы пошли этим путём», — отметил Жуков.

Он также отметил, что Госдума — ровесница Конституции, ей также исполняется 25 лет, в течение которых депутаты создавали законодательство страны и продолжают делать это и сегодня.

«Я думаю, что и Госдума за эти 25 лет доказала свою жизнеспособность не только потому, что она приняла 7 тысяч законов, хотя это, в общем, само по себе немалое количество, и действительно мы создали за это время практически абсолютно новое законодательное поле для новой страны», — подчеркнул Жуков.