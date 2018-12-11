Вторник, 11 Декабря 2018 года
12:32:23 МСК

Российские военные в Таджикистане проходят горную подготовку

Политика

На высоте 1500 метров над уровнем моря

Душанбе, 11 декабря 2018, 12:23 — REGNUM  Военнослужащие 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, проходят курс горной подготовки, сообщает пресс-служба Центрального военного округа министерства обороны России.

Курс обучения стартовал 10 декабря и продлится до 16 декабря. Он проходит на полигоне Ляур на высоте 1500 метров над уровнем моря.

«Обучаемые отработают десантирование с вертолетов на высокогорные площадки, преодоление скал, склонов и ледников, транспортировку грузов с применением вьючных животных и специального снаряжения, пройдут курс выживания в среднегорье», — говорится в сообщении ведомства.

Однако в первую очередь военнослужащие должны отработать навыки по горнолыжной подготовке и оказанию первой медицинской помощи.

Напомним, 201-я российская база — самый крупный военный объект РФ, дислоцированный вне ее территорий. Воинское соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года — это предусмотрено соответствующим соглашением, подписанным в октябре 2012 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
201-я российская военная база в Таджикистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить