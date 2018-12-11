Российские военные в Таджикистане проходят горную подготовку

Душанбе, , 12:23 — REGNUM Военнослужащие 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, проходят курс горной подготовки, сообщает пресс-служба Центрального военного округа министерства обороны России.

Курс обучения стартовал 10 декабря и продлится до 16 декабря. Он проходит на полигоне Ляур на высоте 1500 метров над уровнем моря.

«Обучаемые отработают десантирование с вертолетов на высокогорные площадки, преодоление скал, склонов и ледников, транспортировку грузов с применением вьючных животных и специального снаряжения, пройдут курс выживания в среднегорье», — говорится в сообщении ведомства.

Однако в первую очередь военнослужащие должны отработать навыки по горнолыжной подготовке и оказанию первой медицинской помощи.

Напомним, 201-я российская база — самый крупный военный объект РФ, дислоцированный вне ее территорий. Воинское соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года — это предусмотрено соответствующим соглашением, подписанным в октябре 2012 года.