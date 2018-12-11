Правительство намерено защитить граждан России от угроз в цифровом мире

Москва, , 12:18 — REGNUM Правительство уделит большое внимание информационной безопасности России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 декабря заявил заместитель председателя правительства России Максим Акимов на заседании Совета Федерации.

«Очень серьёзный вызов в цифровом мире — информационная безопасность. Ключевые темы, заложенные в программу: контроль точек перехода российского трафика, его маршрутизация преимущественно по территории Российской Федерации. Создание отказоустойчивой системы управления российским сегментом сети интернет, чтобы никто из-за границы не мог нас отключить», — заявил Акимов.

Это необходимо для того, чтобы «в случае неблагоприятного развития международной повестки мы могли спокойно оперировать собственными данными на собственной суверенной территории».

«Это и многое другое заложено в программе. Эти решения будут строиться преимущественно на отечественных разработках и технологиях. Мы не собираемся закрываться от мира, блокировать возможности пользоваться интернетом, но будем иметь инструменты для защиты наших граждан», — добавил он.