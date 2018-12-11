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Бортников рассказал о закрытой границе для подозреваемых в терроризме

Политика

Из России не выпустили более 60 лиц, направлявшихся на Ближний Восток в зоны конфликта

Бортников рассказал о закрытой границе для подозреваемых в терроризме
Бортников Александр

Москва, 11 декабря 2018, 12:13 — REGNUM  Более 10 тыс. лиц, подозреваемых в террористической деятельности, силовики не пустили в Россию в 2018 году. Об этом сообщил 11 декабря на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.

Он пояснил, что контроль над миграционными потоками был усилен с целью борьбы с террористами. Выезд за рубеж отказался закрыт для более чем 60 граждан РФ и инсотранцев, направлявшихся на Ближний Восток в зоны конфликтов.

Как сообщало ИА REGNUM, Бортников рассказал о предотвращении терактов, которые планировали в 2018 году в регионах северного Кавказа 37 террористических ячеек. Были нейтрализованы 65 боевиков, еще 861 бандит, их главари и пособники были задержаны.

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