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Юнкер: соглашения по Brexit пересмотреть нельзя

Политика

Подобная реакция была ответом на перенос премьер-министром Великобритании Терезой Мэй голосования в парламенте по поводу утверждения сделки

Юнкер: соглашения по Brexit пересмотреть нельзя
Евросоюз. Угроза распада

Брюссель, 11 декабря 2018, 11:57 — REGNUM  Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза пересмотреть невозможно, сообщает 11 декабря Associated Press.

Подобная реакция была ответом на перенос премьер-министром Великобритании Терезой Мэй голосования в парламенте по поводу утверждения сделки, заключенной с Европейским союзом.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания покинет ЕС, однако перед этим должны быть заключены соглашения об условиях выхода. До сих пор по этому вопросу существуют разногласия.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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