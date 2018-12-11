Юнкер: соглашения по Brexit пересмотреть нельзя

Брюссель, , 11:57 — REGNUM Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза пересмотреть невозможно, сообщает 11 декабря Associated Press.

Подобная реакция была ответом на перенос премьер-министром Великобритании Терезой Мэй голосования в парламенте по поводу утверждения сделки, заключенной с Европейским союзом.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания покинет ЕС, однако перед этим должны быть заключены соглашения об условиях выхода. До сих пор по этому вопросу существуют разногласия.

Читайте ранее в этом сюжете: Решение Мэй по Brexit обрушило курс фунта